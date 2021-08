[Wideo] Peruwiański arcybiskup nie udziela Komunii św. do ust

Peruwiański arcybiskup Carlos Castillo odmówił udzielenia dwóm osobom Komunii św. do ust w czasie Mszy św. w katedrze w Limie. Arcybiskup udzielał Komunię wiernym jedynie na rękę. Jak zauważył na Twitterze ks. Maciej Słyż, który pełnił posługę kapłańską w Peru: „Mało tego, że udzielana w ten sposób Komunia jest wbrew przepisom (przyjmujący zabiera Komunię i odchodzi), to jeszcze proszący godziwie o Komunię na kolanach zostaje pominięty”.

Na nagraniu z katedry widać, jak młody człowiek w czerwonej kurtce podchodząc do Komunii przyklęka, by ją przyjąć do ust. Mimo to arcybiskup nie udziela Komunii. Na nagraniu słychać jak duchowny powtarza: „En la mano”, tzn. „na rękę”. Po chwili dochodzi do podobnej sytuacji, kiedy do Komunii pragnie przystąpić kobieta ubrana na czarno. Tym razem stojącą kobietę abp. Castillo pyta po hiszpańsku „Na rękę?”, kobieta kręci głową. Kapłan ponownie nie udziela Komunii.

Sprawa jest o tyle skandaliczna, że postępowanie arcybiskupa jest wbrew przepisom prawa kanonicznego. Kanon 842 w paragrafie 1 mówi, że „święci szafarze nie mogą odmówić sakramentów tym, którzy właściwie o nie proszą, są odpowiednio przygotowani i prawo nie wzbrania im ich przyjmowania”.

Jeśli kierować się literą prawa, jak zauważył Martin Barillas z „Church Militant”, to można by pomyśleć, że abp Castillo ukarał dwoje wiernych. Bowiem kanon 915 z kolei mówi: „Do Komunii świętej nie należy dopuszczać ekskomunikowanych lub podlegających interdyktowi, po wymierzeniu lub deklaracji kary, jak również innych osób trwających z uporem w jawnym grzechu ciężkim”. Czy zatem arcybiskup ukarał dwie osoby, bo chciały przyjąć godnie Komunię św.?

W październiku 2020 roku rząd Peru ogłosił, że w kościołach można udzielać Komunię św. jedynie na rękę. Dopiero od niedawna można w kościołach sprawować Mszę św. Duchowieństwo peruwiańskie niestety gorliwie wypełnia wytyczne rządowe.

Abp Castillo, który został mianowany arcybiskupem przez papieża Franciszka w roku 2019, od dawna jest kojarzony z teologią wyzwolenia usiłującą łączyć marksizm z nauką społeczną Kościoła. Jego poprzednik, którym był kard. Juan Cipriani, zabronił przyjmowania Komunii św. na rękę.

Jak skomentował na peruwiańskim portalu „La Abeja” Luciano Revoredo: „Z różnych powodów Kościół wyraził zgodę na Komunię na rękę, ale zawsze postrzega się to jako wyjątek. Takie naciski pochodziły dawno temu z postępowych sektorów kurii niemieckiej i holenderskiej. Kościół postępowy, wyzwoleńczy często szuka nowych doświadczeń liturgicznych, z których wiele jest bliska herezji, a nie odwiecznej wiary”

