[Wideo] Najman ostro szydzi z Bońka: ,,Jesteś prawie szefem UEFA...'' To trzeba zobaczyć!

- Zibi! Zibi Boniek! Kurcze bracie, ja to myślałem że ten polot, fantazja, ten błysk jest u Ciebie cały czas. Przecież tutaj no nie dalej jak dwa dni temu pod Jasną Górą, Szwedzi atakowali. Gdybyśmy wiedzieli że to są Ci sami Szwedzi którzy pojechali tam Wam w tłuc. To byśmy ich związali atakami zaczepnymi, taktycznymi, a myśmy ich pogonili w cholerę stąd! Zibi było dzwonić, że to są Ci sami Szwedzi – zaczyna swoje nagranie włodarz MMA-VIP i były sportowiec Marcin Najman.

Prezes PZPN Zbigniew Boniek podsumowując, EURO 2020 stwierdził, iż obecny selekcjoner „jest bardzo dobrym trenerem, pociągnął za sobą zawodników i to była drużyna grająca inaczej niż, to do czego byliśmy przyzwyczajeni”. Dodał także, że nie zwolni Sousy z funkcji trenera polskiej reprezentacji. Nie wyjaśnił też, dlaczego Sousa otrzymał to stanowisko tak późno i zwyczajnie nie zdążył zgrać się zespołem.

- Zibi, jest jeszcze jedna szansa, Ty jesteś prawie szefem UEFA, no król, czy Ty nie możesz załatwić, że cztery drużyny z grupy awansują? Tylko ta jedna sprawa i jesteśmy w 1/8” – kończy swoją satyryczną wypowiedź Marcin Najman.

mp/yt/mma-vip