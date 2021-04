[Wideo] Minneapolis. Czy aktywiści BLM podpalili zabytkowy katolicki kościół?

- Częściowo zawalił się dach, zmuszając załogi z powrotem do trybu obronnego, atakując dach z powietrza, a także kontrolując płomienie, które rozprzestrzeniły się na dzwonnicę na szczycie kościoła - przekazał szef straży pożarnej w Minneapolis Bryan Tyner.

W Minneapolis spłonął zabytkowy katolicki kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Transmisja gaszenia pożaru była prowadzona przez tamtejsze stacje na żywo, z znany amerykański dziennikarz cień oskarżeń za tą sytuację rzuca na ruch Black Lives Matter. Manifestacja BLM odbywała się bowiem kilka przecznic dalej.

Tymczasem protestujący regularnie skandują „jeśli tego nie dostaniemy, spalmy”. Skojarzcie fakty – napisał na Twitterze dziennikarz.

Meanwhile protesters are chanting "if we don't get it, burn it down" on a regular basis. Do the math.