[Wideo] Mielno. Para uprawiała seks na plaży w biały dzień wśród turystów i dzieci

- Widzieliśmy to nagranie. Wiadomo, że mężczyzna trafił do izby wytrzeźwień. Wcześniej został wylegitymowany i ukarany mandatem za nieobyczajne zachowanie - powiedziała w rozmowie z "Super Expressem" kom. Monika Kosiec z KMP w Koszalinie.

O sprawie jako pierwszy poinformował fanpage "Spotted: Mielno" na Facebooku, a do sieci wkrótce trafiło nagranie. Pokazuje ono parę uprawiającą seks na plaży w Mielnie. Nie przeszkadzało im to, że było to w biały dzień, a dokoła znajdowali się też inni plażowicze, a wśród nich także dzieci.

Tożsamość mężczyzny została ustalona, a on został ukarany mandatem. Za nieobyczajne zachowanie w miejscu publicznym – jak podają przepisy - grozi areszt, ograniczenie wolności, grzywna do 1500 złotych albo kara nagany.

- Nie pozdrawiam faceta ze zdjęcia, który uprawiał seks w miejscu publicznym na plaży, przy ludziach, przy dzieciach! Ci co widzieli, wiedzą o co chodzi. Gościu ledwo co szedł, wraz ze swoją panienką na pewno zażywali substancje, o których nie trzeba pisać – taki wpis pojawił się na stronie "Spotted: Mielno" na Facebooku.

Kilku plażowiczów usiłowało zwrócić uwagę "zakochanym", ci jednak specjalnie się tym nie przejmowali.

Z niesforną parą poradził sobie młody mężczyzna, który za pomocą klapka przegonił amanta z plaży.

mp/se.pl/media społecznościowe