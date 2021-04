[Wideo] Meksyk. W czasie drogi krzyżowej Jezusa bronił chłopiec z zespołem Downa

- „Wzruszająca scena. Chłopiec z zespołem Downa – Juan Pablo – z różańcem w ręku towarzyszy i broni Pana Jezusa w czasie srogi krzyżowej w Wielki Piątek w Meksyku” – napisał w mediach społecznościowych ks. Daniel Wachowiak w komentarzu do nagrania z procesji drogi krzyżowej Meksyku.

Wielkanoc w Meksyku jest obchodzona bardzo hucznie i trwa 14 dni. Istnieje tam podział na Święty Tydzień (Semana Santa) i Tydzień Paschalny (Semana Pascua) po Zmartwychwstaniu.

Drogi krzyżowe w Wielki Piątek to powszechny obrazem w większości miast tego kraju. Najsłynniejsza z nich odbywa się w dzielnicy Iztapalapa, a jej obchodzenie jest traktowana z bardzo dużą powagą i pietyzmem.

W postać Chrystusa wciela się osoba, która przygotowuje się do odgrywania męki Pańskiej przez cały rok. Osoba ta „musi być chrześcijaninem, pochodzącym z Iztapalapy, bardzo silnym fizycznie i psychicznie. Aktor jest bowiem biczowany, a następnie niesie krzyż, który może mierzyć nawet 6 metrów i ważyć ok. 90 kg, by zostać ukrzyżowanym (ręce i nogi nie zostają przebite)” - czytamy na portalu aleteia.org .

W tej drodze krzyżowej udział bierze setki statystów, którzy są przebrani za żydowski tłum, faryzeuszów, legionistów rzymskich i innych postaci.

Swoje krzyże niosą też niektórzy pątnicy, a niektórzy z nich nawet się biczują, a swoją drogę ofiarują w intencjach bliskich i przebłagalnych.

- „W Wielką Sobotę jest obrzęd palenia kukły Judasza, za to w Niedzielę Zmartwychwstania rozpoczyna się huczna fiesta z muzyką, tańcami, fajerwerkami i jedzeniem na ulicach, która będzie trwała przez cały Tydzień Paschalny” - czytamy dalej na portalu.

Załączony krótki filmik chwytający za serce pokazuje, chłopca z wyraźnymi cechami zespołu Downa. Kiedy jeden z legionistów biczuje Jezusa, ten próbuje ochronić go przed uderzeniami, obejmuje Go, przytula się do niego i pociesza.

mp/aleteia.org/twitter