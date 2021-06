[Wideo] Londyn. Potężna eksplozja i kłęby dymu nad miastem

Jak informują media, w Londynie w pobliżu stacji Elephant&Castle doszło do potężnej eksplozji. Brytyjskie służby przeprowadzają akcję ratunkową, a do wybuchu doszło około godz. 14.00 tamtejszego czasu (15.00 czasu polskiego).

Na obecnym etapie nie wiadomo, gdzie doszło do wybuchu pożaru, a stacja Elephant & Castle znajduje się w dzielnicy Southwark.

Zamieszczone w sieci nagrania pokazują kulę ognię i kłęby gęstego ciemnego dymu.

Jaj informują brytyjskie media, z pożarem walczy około 70 strażaków. Na miejscu są także służby medyczne.

Nie są jeszcze znane przyczyny wybuchu i pożaru.

BREAKING: There has been an explosion in a Central London train station pic.twitter.com/vyO5ZzcHdP

NEW: Large fire and explosion at Elephant and Castle station in London; no word on injuries pic.twitter.com/mWJkCH4aHJ