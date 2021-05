[Wideo] Ks. Arkadiusz Szczepanik na Święto JEZUSA CHRYSTUSA NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO KAPŁANA

W pierwszy dzień Przaśników, kiedy ofiarowywano Paschę, Jezus, gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: «Bierzcie, to jest Ciało moje». Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich: «To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana. Zaprawdę, powiadam wam: Odtąd nie będę już pił napoju z owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić będę go nowy w królestwie Bożym». (Mk 14, 22-25).

mp/yt/ks. Arkadiusz Szczpanik