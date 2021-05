[Wideo] Kanada. Obława i zatrzymanie polskiego pastora za łamanie obostrzeń

- Do zatrzymania Pawłowskiego doszło poza kościołem. Na profilu Artura Pawłowskiego na Facebooku pojawiło się nagranie z zatrzymania. Widać na nim, jak samochód pastora zostaje zatrzymany przez policję na autostradzie. Następnie funkcjonariusze zakuwają mężczyznę w kajdanki i siłą niosą go do radiowozu – czytamy na portalu dziennik.pl

Jak informuje "Calgary Herald", Artur Pawłowski to polski pastor w Calgary w Kanadzie. Został on aresztowany przez tamtejszą policję oraz oskarżony o łamanie obostrzeń koronawirusowych.

Jak słyszymy na nagraniu, na pastora i jego brata została przygotowana obława poza kościołem. Policja w Calgary oczekiwała na nich na autostradzie.

Pastora aresztowała aresztowano po tym, jak po raz kolejny dostosował się do wymogów sanitarnych obowiązujących w Kanadzie. Podczas sobotniego nabożeństwa wraz z nim dziesiątki wiernych kościoła protestanckiego zgromadziły się „bez masek i bez zachowania wymaganego dystansu”.

Zarówno pastorowi jak i jego bratu tamtejsza policja postawiła zarzuty organizowania nielegalnych zgromadzeń oraz podżegania do tego osób trzecich.

mp/dziennik.pl/facebook