(Wideo) Joe Biden obraża amerykańskich żołnierzy

Musicie wiedzieć, że niezależnie od tego, co możecie o mnie usłyszeć, mam niesamowicie jasny umysł. Po pierwsze poślubiłem Jill. Po drugie mianowałem Johnsona do akademii. Musicie to wiedzieć. A teraz klaszczcie wy głupie dranie. Jesteście bandą nudziarzy – powiedział Biden podczas spotkania z amerykańskimi żołnierzami.

Warto przy tym zauważyć, że słowo „dranie”, to najdelikatrniejsze tłumacznie słowa, którego w języku angielskim użył Joe Biden, główny konkurent Donalda Trumpa w zbliżających się w USA wyborach prezydenckich.

Rzecznik kampanii Joe Bidena, Andrew Bates potwierdził prawdziwość nagrania. Dodał też amerykańskiemu portalowi „The Daily Beast”, że wiceprezydent „żartobliwie zachęcał” wtedy publiczność, aby nagrodziła oklaskami jedną z lotniczek obecnych na scenie.

Joe Biden pełnił wtedy funkcję wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych, a nagranie zostało wykonane w Abu Zabi 7 marca 2016 roku.

Newly resurfaced video shows Joe Biden calling servicemembers “stupid bastards” pic.twitter.com/yOrz5Ak7bY — Breaking911 (@Breaking911) September 25, 2020

mp/tvp info/thedailybeast.com