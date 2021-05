[Wideo] Izrael zrównał z ziemią siedzibę mediów zagranicznych w Strefie Gazy

Jak donoszą media, w ramach odwetu za kolejny atak rakietowy Hamasu na Izrael, samoloty izraelskie zbombardowały budynek, w którym mieściły się agencje niektórych mediów zagranicznych, w tym agencja Associated Press i telewizja Al Jazeera.

W budynku łącznie mieściło się kilkanaście redakcji.

Jak tłumaczą władze Izraela, Hamas miał tam przechowywać uzbrojenie.

Jak podła Al Jazeera, izraelskie wojsko ostrzegło wcześniej wszystkie osoby przebywające w środku o zbliżającym się nalocie.

⭕ LIVE footage of the moment an Israeli air raid bombed the offices of Al Jazeera and The Associated Press in Gaza City ⬇️



🔴 LIVE updates: https://t.co/RvtP1lEX1x pic.twitter.com/RBO1ZiDAl0