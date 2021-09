[Wideo] Braun otwartym tekstem namawia do "obywatelskiego zatrzymania" min. Niedzielskiego

- Gdyby minister choroby i nagłej śmierci Niedzielski znalazł się w zasięgu waszego wzroku, to myślę, że uzasadnione będzie rozważenie ujęcia vel zatrzymania obywatelskiego – powiedział do zgromadzonych w Jeżowem poseł Konfederacji Grzegorz Braun.

Konfederacja znana jest z bardzo krytycznego podejścia do pandemii koronawirusa, a poseł Grzegorz Braun oprócz dość osobliwego tytułowania ministra Niedzielskiego jako „ministra choroby i nagłej śmierci” wydaje ponadto przez swoją fundację „Osuchowa” książek, które m.in. podważają zasadność noszenia maseczek oraz programu szczepień, który określają wprost jako „eksperyment medyczny”. Wśród nich jest też pozycja „Fałszywa pandemia”.

Tym razem poseł Konfederacji zaproponował obywatelskie zatrzymanie ministra zdrowia Adama Niedzielskiego.

Jak się okazuje, wydarzenia, do których nawiązywał Braun, miały miejsce pod koniec lipca, a poseł Konfederacji brał w nich udział osobiście. Przeciwnicy szczepień przeciwko Covid-19 oraz poseł Braun zakłócili wtedy konferencję ministra przed ośrodkiem zdrowia w Jeżowem.

- Gdyby minister choroby i nagłej śmierci Niedzielski znalazł się w zasięgu waszego wzroku, to myślę, że uzasadnione będzie rozważenie ujęcia vel zatrzymania obywatelskiego – powiedział do zgromadzonych w Jeżowem poseł Konfederacji Grzegorz Braun. Doszło do tego w Jeżowem za sprawą pani Karoliny, stamtąd salwował się ucieczką – powiedział poseł Grzegorz Braun.

Poseł @GrzegorzBraun_ wprost namawia do obywatelskiego zatrzymania ministra @a_niedzielski. To jest niebywałe, że osoba eksponowana politycznie dopuszcza się zachowań, które w swojej konsekwencji mogą doprowadzić do tragedii. pic.twitter.com/mhNmxOkLP9 — Michał Jelonek (@MichalJelonek) September 6, 2021

Przed wejściem do ośrodka zdrowia (sic) w Jeżowem narasta poruszenie - konferencja ministra choroby ⁦@a_niedzielski⁩ opóźnia się, a on sam zniknął - hołdujący hipokryzji kowidowej, zaczadzeni własną propagandą posłowie ⁦@pisorgpl⁩ w wyraźnej defensywie pic.twitter.com/yQoKurWkrj — Grzegorz Braun (@GrzegorzBraun_) July 26, 2021

