[Wideo] Afganistan. Wstrząsające sceny przy starcie samolotu. Jedna osoba spada z dużej wysokości

Nagranie z Kabulu wykonane podczas startu amerykańskiego samolotu mrozi krew w żyłach. Ludzie próbują wsiąść na skrzydła odlatującego samolotu, a niektórzy przywiązują się do jego kół.

Nagranie bardzo szybko rozprzestrzenia się w sieci.

Amerykańskie siły eskortujące start samolotu były zmuszone do oddania strzałów ostrzegawczych w powietrze, aby przywrócić spokój. – Bardzo się boję. Widziałem przejechaną i zabitą młodą dziewczynę – powiedział w rozmowie z agencją AFP świadek wydarzeń w Kabulu.

Drakońskie sceny zostały nagrane i opublikowane w mediach społecznościowych przez dziennikarzy obecnych na miejscu.

Na jednym z nagrań widać, jak z dużej wysokości odrywa się od samolotu ludzka postać i spada na ziemię.



Exclusive- A clear video (from other angle) of men falling from C-17. They were Clinging to some parts of the plane that took off from Kabul airport today. #Talibans #Afghanistan #Afghanishtan pic.twitter.com/CMNW5ngqrK