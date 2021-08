[Wideo] Absolutny SKANDAL! Tego jeszcze nie było! Wałęsa porównał polskich żołnierzy broniących granicy z Białorusią do … hitlerowców

Wiele wypowiedzi byłego prezydenta Lecha Wałęsy było kontrowersyjnych, niektóre śmieszne, ale to czego się dopuścił na antenie Radia ZET, zdecydowanie przekroczyło wszelkie dopuszczalne granice. Otóż porównał żołnierzy polskich do … hitlerowców, a prowadząca program dziennikarka zwyczajnie zaniemówiła.

Kiedy na antenie TVN24 Władysław Frasyniuk nazwał polskich żołnierzy „watahą psów” i „śmieciami”, w jego obronie stanął m.in. Lech Wałęsa.

– Podpisuję się pod tym co powiedział. Jeśli Frasyniuk by się tego wyparł, mogę przyjąć, że ja to powiedziałem – powiedział wtedy były prezydent w rozmowie z Wirtualną Polską.

Będąc dzisiaj gościem w Radiu ZET został także zapytany o sprawę obrony Frasyniuka.

– Frasyniuk powiedział na tyle, na ile mu intelekt pozwala, na skróty, że jemu się to nie podoba. Ja bym w trochę innych słowach to ubrał, ale powiedział to, co należało powiedzieć – powiedział Wałęsa.

Redaktor Beata Lubecka prowadząca rozmowę z byłym prezydentem wskazała, że żołnierze polscy wykonują jedynie swoją pracę.

– To hitlerowcy też wykonywali rozkazy, i co? – przerwał jej Wałęsa.

Kiedy Lubecka zwróciła Wałęsie uwagę, że takie porównanie jest zdecydowanie nieodpowiednie, ten brnął dalej.

– To tak samo rozkaz, więc zastanówmy się: jakie rozkazy można przyjmować – kontynuował.

Kiedy Lubecka stwierdziła, że hitlerowcy mordowali ludzi i porównanie jest nieodpowiednie, Wałęsa uderzył w zakurzone od jakiegoś czasu jego „tony prorocze” i stwierdził, że mordowania nie można także wykluczyć, jeśli chodzi o polskich żołnierzy.

– Zaraz, zaraz, a czy tu nie dojdzie do morderstwa? Poczekajmy jeszcze trochę. Ja przewiduję, że dojdzie. No i co wtedy powiemy? Rozkazy wykonywaliśmy? – pienił się dalej Wałęsa.

Może zwyczajnie warto, żeby były prezydent przeszedł na polityczną, medialną i każdą inną emeryturę, a media po prostu go nie zapraszały, bo to i wstyd i kompletna kompromitacja. A swoją drogą, chyba Prokuratura powinna mieć się czym zająć.



