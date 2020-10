(Wideo) Abp Jędraszewski: ,,Milion dzieci modli się na różańcu''

Międzynarodowa kampania modlitewna „Milion dzieci modli się na różańcu”, w której uczestniczą dzieci na całym świecie, odbywa się co roku, 18 października, a w tym roku również 19 października. W akcji mogą wziąć udział dzieci w każdym wieku, ich rodziny, opiekunowie, placówki oświatowe.

– Tradycyjnie, 19 października dzieci całego świata modlą się do Boga o dar pokoju dla świata. Do tej wspaniałej akcji, której patronuje papieskie stowarzyszenie „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”, zachęcam dzieci, opiekunów, katechetów, nauczycieli. Byłoby cudownie znaleźć chwilę w planie szkolnych zajęć, by odmówić dziesiątkę różańca w tak ważnej dla całego świata, i dzieci całego świata, intencji. Zachęcam, bardzo proszę o modlitwę za pokój i serdecznie za nią dziękuję – mówi abp Marek Jędraszewski w krótkim filmie zamieszczonym na kanale You Tube Archidiecezji Krakowskiej.

Aby wziąć udział w kampanii wystarczy wejść na stronę i zarejestrować się. Link do zapisów tutaj.

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

mp/diecezja.pl