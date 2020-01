Wiceszefowa PE oskarża Polskę o... totalitaryzm

Według socjalistki - bo Barley to polityk SPD - rząd PiS "ne tylko próbuje ograniczyć niezależność polskich sędziów, co już jest wystarczająco złe, ale także atakuje funkcjonowanie całej Unii Europejskiej".

W ocenie Barley Polska "podkopuje wszystkie fundamenty, na których opiera się UE", a czyni to jakoby "karząc dyscyplinarnie za stosowanie prawa unijnego zamiast polskiego". Zdaniem socjalistki nie wiadomo, czy Polska wykona wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE, a jeżeli by tego nie zrobiła, to naruszałby "sam rdzeń UE". Oczywiście te przewidywania Barley to jakaś propagandowa spekulacja, bo nikt w Polsce nie mówił o niewykonywaniu wyroków TSUE.