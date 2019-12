Wiceszefowa KE ,,siedziała w więzieniu pod zarzutami korupcyjnymi''

Zenon 21.12.19 14:17

"mogą doprowadzić do powstania w tym kraju sądownictwa, które utraci swoją niezależność" - nawet, gdyby tak było, a byłoby to wolą suwerena, to UE może nas pocałować w dupę.

Zastanawia jednak słabość PiSowskiego rządu, który liże dupę każdemu, kto odezwie się na jakiekolwiek temat dotyczy Polski.