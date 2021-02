Wiceszefowa KE: Musimy przezwyciężyć potęgę mediów społecznościowych

Wiceszefowa Komisji Europejskiej Vera Jourova zabrała głos w czasie dzisiejszej debaty w PE na temat działań mediów społecznościowych. Podkreślając swoje zaniepokojenie obserwowanymi ostatnio działaniami internetowych gigantów przekonywała, że trzeba powstrzymać ich potęgę.

- „Wydarzenia w USA są momentem rozrachunku, także dlatego, że przypomniały nam o potędze, jaką mają Twitter, Facebook i inne korporacje technologiczne. Niepokojący jest fakt, że mogą trwale usunąć konto urzędującego prezydenta na podstawie niejasnych kryteriów. Mimo że uważam, że nieodpowiedzialne podżeganie przez prezydenta Trumpa do przemocy zasługiwało na działanie, to najwyższy czas, by powstrzymać niekontrolowaną siłę cyfrowych korporacji” – mówiła dziś Vera Jourova.

Podkreśliła, że Unia Europejska musi wypracować surowsze przepisy regulujące działanie mediów społecznościowych. Przypomniała, że KE zaproponowała ustawę o usługach cyfrowych, która ma zapewnić narzędzia do egzekwowania przestrzegania prawa przez tzw. „Big Tech”. Wyraziła gotowość do współpracy z Parlamentem Europejskim i państwami członkowskimi, mającej na celu szybsze wprowadzenie tych regulacji w życie.

kak/PAP