Wiceszef MSZ: Rosja tę kampanię narracyjną zdecydowanie przegrywa

Jak dodał wiceszef MSZ, o ile Putin osiągał poza granicami 300-400 mln odbiorców, o tyle w przypadku tego, co dzieje się od wczoraj – mowa już o miliardach odbiorców. Zauważył także, że Polska dla Rosji jest wrogiem bardzo wygodnym. Dodał także:

„Cytaty z niektórych publikacji naukowych czy pseudonaukowych, o tym jak to Polacy współdziałali z Hitlerem w Holokauście i że to naród polski był współsprawcą tych zbrodni, jest to codzienny chleb w mediach rosyjskich”.