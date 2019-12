Wiceprezes SLD: Przepraszam za Senyszyn

Według Joanny Senyszyn, krzyż to „dwie zbite deski”. Do skandalicznej wypowiedzi swojej partyjnej koleżanki odniósł się Andrzej Szejna, wiceprzewodniczący SLD. Jego zdaniem, ci, którzy przed laty zawieszali krzyż w Sejmie „potraktowali go przedmiotowo”, ale dziś nie należy już go zdejmować. Polityk sam deklaruje się jako „zwolennik tego nurtu na lewicy, który szanuje każdą religię”.