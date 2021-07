Wiceprezes Porozumienia: będą kolejne exity

- Są politycy w Brukseli, którzy dążą do tego, by UE była czymś innym, czym jest teraz. Dziś zdarza się, że niektóre organy UE uzurpują sobie pewne kompetencje, których nie mają - ocenił wiceprezes Porozumienia Marcin Ociepa w rozmowie na antenie Polsat News.

Stosunki między Polską a UE ulegają zaostrzeniu. Komisja Europejska dała bowiem Polsce czas do 16 sierpnia na zastosowanie się do orzeczenia TSUE, które zakazuje działalności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Wiceprzewodnicząca KE Jourova zapowiedziała, że możliwe są kary finansowe w wypadku niezastosowania się przez Polskę do treści orzeczenia TSUE.

- Racja jest po naszej stronie, ale tendencje do ideologizacji Unii Europejskiej są bardzo niebezpieczne i kiedyś to musi pęknąć. Są politycy w Brukseli, którzy dążą do tego, by UE była czymś innym, czym jest teraz. Dziś zdarza się, że niektóre organy UE uzurpują sobie pewne kompetencje, których nie mają - mówił na ten temat Ociepa.

Zdaniem Ociepy obecna postawa Komisji Europejskiej może stanowić zarzewie konfliktów z innymi krajami.

- W tym kształcie będziemy mieli do czynienia z kolejnymi exitami. Polska na pewno nie będzie kolejna, natomiast w wielu państwach narasta sprzeciw wobec tego - ocenił.

Według Ociepy konieczna jest także dyskusja na temat kształtu współpracy państw w ramach UE.

