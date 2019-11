Wiceprezes PiS: Oczekuję, że Banaś złoży dymisję. Szkodzi nam. Sobie zresztą też

Agnieszka 19.11.19 13:44

A może niech Lipiński zdradzi swoje metody, to się może wyda czy on nie podesłał Banasiowi tych gangsterów do prowadzenia hotelu, żeby mieć haki na niego, żeby tańczył niczym Przyłebska, robiąc wbrew uczciwości i prawu to, co PiS mu każe!

Może się okaże czy to nie on dał cynk mediom do zaszczucia Banasia, gdy ten nie chciał tańczyć w rytm ich muzyki i np. czepiał sie szemranych interesów protegowanych PiS-u?

Wszyscy się w PiS zmieniają a Lipiński jako szara eminencja trwa i winduje obok Kaczyńskiego podejrzane typy kształtujące twarz światopoglądową PiS podczas kampanii i rządzenia, które np. śmią mówić z okazji 11 listopada o faszyzującej II Rzeczpospolitej. Nagle niby im się zmieniło jak z PiS odeszli?

O innych wypromowanych przez PiS "gwiazdeczkach", co zasiliły szeregi opozycji wcześniej wyniszczając Polskę z ramienia PiS czy potem innych ugrupowań, to już nie wspominam.

Nie widzę innego wytłumaczenia tego, że wywindowany przez PiS Banaś nagle przez PiS jest zwalczany jak to, ze nie chciał im tańczyć jak zagrają. Nie wierzę, że za pisowskiej władzy PiS nie zauważył, że sytuacja wokół Banasia może być problemem. Na miejscu służb poszukałabym związków - czy tego problemu wokół Banasia nie wytwarzano z polecenia PiS (czy gangsterki, na której PiS rośnie) by mieć na niego haki do pełnego jego posłuszeństwa.