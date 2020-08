Wiceprezes BGK: Ponad 30 tys. przedsiębiorców skorzystało z instrumentów wsparcia BGK

Już III edycja Forum Wizja Rozwoju odbywa się w dniach 24-25.08.2020 r. w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Omawiane są na niej najważniejsze wyzwania stojące przed polską gospodarką. Jest to obecnie największe wydarzenie gospodarcze w północnej Polsce. Udział w tej konferencji umożliwia także wymianę doświadczeń biznesowych oraz poszukiwanie wspólnych projektów gospodarczych.

W trakcie tej konferencji Włodzimierz Kocon, wiceprezes BGK podczas Forum Wizja Rozwoju powiedział m.in.:

- Konsekwencja, to jest kluczowe wyzwanie. Konsekwencja w wykorzystywaniu możliwości wsparcia, które już są dziś dostępne i konsekwencja w modyfikacji strategii. Każda przyszłość jest trudno przewidywalna a teraz to jest obarczone jeszcze mniejszą pewnością, stąd elastyczność to jest największe wyzwanie

Dodał też:

- Popyt, inwestycje i pieniądz – to trzy czynniki niezbędne by jako gospodarka i jej beneficjenci mogliśmy wykorzystać szansę i nawet z większym sukcesem powrócić do tempa wzrostu jaki mieliśmy. Pieniądz pozwala na inwestycje ale i w kieszeniach Polaków wywołuje popyt. Mali i średni i wielcy przedsiębiorcy mogą skorzystać z bardzo wielu instrumentów wsparcia, warto przywołać cztery tarcze. Ponad 30 tys. przedsiębiorców skorzystało z instrumentów wsparcia BGK, przede wszystkim z gwarancyjnych na około 25 miliardów zł. To nie jest mały zastrzyk na utrzymanie płynności i utrzymanie się małych i średnich firm na rynku, które generują gros PKB i do nich głównie są kierowane instrumenty BGK

mp/300polityka.pl