Wicepremier Sasin: Lepiej, gdyby Banaś ustąpił

Onegdaj 4.12.19 19:16

Ha, teraz to on się nie poda do dymisji, bo twierdzi, że skoro CBA zawiadomiło prokuraturę, to niech teraz prokurarura udowodni mu cokolwiek co zrobił bezprawnie. A jeśli prokuratura będzie miała kruche dowody, to każdy sąd to odrzuci i w ten sposób Banaś będzie czystym prezesem. Popatrzcie uważnie na jego twarz ........ przecież to człowiek bez skrupułów, bez samokrytyki, po trupach do celu - nie widać tego ?!