Wicepremier Sasin: Jarosław Gowin ponownie w rządzie

Kwestia rekonstrukcji rządu już od jakiegoś czasu zajmuje media, opinię publiczną, ale też pozakulisowo toczą się rozmowy na temat przyszłego kształtu rządu, ilości ministerstw oraz ich łączenia, a także o personalne obsadzenia poszczególnych resortów.

Na tematy z tym związane mówił dzisiaj w TVP1 wicepremier Jacek Sasin.

- Nie przedstawiliśmy projektu. On nie jest jeszcze ostatecznie gotowy. Jest dopracowywany. Dyskutujemy jeszcze różne szczegółowe rozwiązania. Myślę, że w najbliższym czasie ten projekt ujrzy światło dzienne. On jest potrzebny, ponieważ jak popatrzymy na to, jak rynek medialny jest skonstruowany w innych krajach UE, a nie ukrywamy, że będziemy się wzorować na rozwiązaniach, które już funkcjonują, nie ma sensu wyważać otwartych drzwi, bo są rozwiązania funkcjonujące

Dodał też na temat powrotu do rządu lidera Porozumienia Jarosława Gowina oraz ustąpienia ze stanowiska Jadwigi Emilewicz:

- Pani premier Emilewicz, która w bardzo udany sposób kieruje Ministerstwem Rozwoju, ja bym sobie życzył, żeby w dalszym ciągu pracowała w rządzie, no ale arytmetyka rządowa jest tutaj nieublagana. Jeśli po jednym resorcie, jeśli to Jarosław Gowin ma być tu ministrem, kierującym resortem w ramach tej odpowiedzialności rządowej, która przypada Porozumieniu, to pewnie Jadwiga Emilewicz będzie w innej formule będzie pracowała również w dalszym ciągu dla Polski w sferze publicznej

mp/iar/tvp1