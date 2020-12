Wicepremier Gowin: Nowy Rok rozpoczniemy z 6-7 proc. bezrobociem

- Wszystko wskazuje na to, że w nowy rok wejdziemy z szóstką na początku. Być może nie będzie to 6,1 proc., tylko zbliżymy się trochę bliżej 7 proc. Ale i tak, jeśli chodzi o stopę bezrobocia i dobre tendencje na rynku pracy, Polska jest w czołówce UE – powiedział na antenie Radia Plus szef Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii Jarosław Gowin.

Wicepremier podkreślił, że w tak niskim poziomie bezrobocie pomimo kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa ogromna zasługa leży po stronie przedsiębiorców. Jak zauważył, wykazują się oni solidarnością z pracownikami i odpowiedzialnością za przyszłość swoich firm.

- Dobra przyszłość, powrót na ścieżkę rozwoju wymaga kompetentnych pracowników – dodał wicepremier.

Stwierdził także, że swoje zasługi posiada także rząd, który przeznacza pomoc dla przedsiębiorców w ramach różnego rodzaju tarczy antykryzysowych oraz innych działań.





mp/pap/radio plus