Wiceminister Wójcik: Równość wszystkich wobec prawa to fundament sprawiedliwości

Wiele wskazuje na to, że dzisiejsze słowa Jacka Karnowskiego, publicysty portalu wpolsce.pl oraz tygodnika „Sieci”, że koalicjanci Zjednoczonej Prawicy są dzisiaj skazani na siebie, „a to, co się dzieje, można czytać jako element ponownego wyważana wzajemnych relacji i hierarchii”, jest znakomitym oddaniem obecnego stanu polskiej sceny politycznej.

Zapewne w tym kontekście wypowiedział się też w dniu dzisiejszym wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik z Solidarnej Polski w trakcie konferencji prasowej.

Wójcik powiedział:

- Jest taki przepis w polskiej konstytucji, art. 32, który mów o równości wszystkich wobec prawa. To jest fundamentalny przepis konstytucji, zasad konstytucji, której wszyscy powinniśmy być wierni, a zwłaszcza minister sprawiedliwości-prokurator generalny, który jest rzecznikiem interesu publicznego i stoi na straży praworządności. Wiemy, że była proponowana zmiana ustawy, która przewidywała, że pewne grupy społeczne będą w szczególny sposób faworyzowane, że będą lepiej, inaczej traktowane niż pozostała część społeczeństwa”

Wiceminister podkreślił też:

- Równość prawa to fundament sprawiedliwości, klucz dla sprawiedliwości. Solidarna Polska nigdy nie głosowała, nie głosuje i nigdy nie zagłosuje za jakimkolwiek przepisami, który naruszałby tę fundamentalną zasadę

mp/wpolityce.pl/300polityka.pl