Wiceminister obrony odpowiada Leszczynie: czy wieprzami są ci Polacy, którzy nie poparli Małgorzaty Kidawy-Błońskiej?

diki 15.5.20 12:38

tak to jest jak bez ładu i składu gada się co popadnie

i komiczne z ust PO polityka

co to pozwolili nakraść przez 8 lat prawie 300 mld zł

skok na drugi filar to 150 mld

łącznie prze 8 lat deficyt i drugi filar zadłużyli kraj na 500 mld i 300 rozkradzione to 800 mld

i dlatego "najjaśniejszy" Roztowski słusznie twierdził że "piniendzy ni było, nima, i ni będzie"

Gazpromowi umorzyli długi i kupowali najdroższy gaz ...

wybudowali "najlepszą" oczyszczalnie w Warszawie

i o "pancernej brzozie" nie wspominając

to ponoć taki z nich "PO-perły" a za nas świnie ..

bo jednak nie chcemy być okradani, oszukiwani, i zdradzani o świcie

Panie Leszczyna jest tak "cudowna" jak całe "cudowne" PO

nieprawdaż ?

a czego gratulować wyborcom PO ?

chyba masochizmu ...