Wiceminister Marcin Warchoł: Tylko w Polsce opozycja donosi na swój kraj

matis89 30.1.20 13:13

Po rządach ewidentnie promasońskiej, anty katolickiej i anty polskiej PO która już zbrzydła, jak masoneria powinna zagrać. Powinna wystawić rząd który niby w kontrze do PO udaje trochę bardziej propolskość i udaje katolicyzm. wtedy aby Polskę masoneria mogła dalej trzymać w ryzach trzeba odegrać scenę że ten niby prokatolicki i pro polski rząd PIS ciągle, do obrzydzenia się kłoci z PO i lewactwem. I wtedy cel jest osiągnięty. W Polsce nic się nie zmieni bo udają że się ciągle kłócą i obie strony są zadowolne. I przypominam że to za PISu LZBTGPKN ma się znacznie lepiej niż za PO, invitro ma się dalej dobrze, aborcja ok. Teatrzyk PO, PIS i lewactwa trwa dalej.



Kiedyś byłem wyborcą PISu a teraz widzę że PIS i PO to to samo, ta sama klika. PIS, waszymi udawanymi reformami sądu gdzie w duecie z PO i lewactwem udajecie kłótnie do znudzenia by nic nie zrobić i nie zmienić, już wszyscy wymiotują od tych waszych wspólnych gierek do znudzenia. Jak byście chcieli to zrobili byście to w rok, dwa kompleksowo, ale teraz waszą udawaną reformą sądu prowadzoną do znudzenia już wszyscy rzygają. I prawda jest taka że razem z PO i lewactwem nic nie chcecie zmienić, tylko wspólnie odgrywacie telenowelę tasiemca.