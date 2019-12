Wiceminister broni abp. Jędraszewskiego: Ekologia to nie ekologizm

"Warto słuchać arcybiskupa Jędraszewskiego. To człowiek bardzo mądry z ogromną wiedzą i doświadczeniem, filozof, który potrafi na części rozkładać różne teorie"-mówił polityk na antenie Polsat News. Zdaniem sekretarza stanu w resorcie sprawiedliwości, metropolita krakowski "powiedział o czymś, co jest bardzo ważne".

"Zachęcił nas, by pochylić się nad tematem ekologizmu, czyli nad pewną ideologią z kontekstem społecznym i politycznym(...) Greta Thunberg to nie jest żadne nowum, chociaż zastanawia natomiast kto za nią stoi i jaki ma w tym interes. Musimy zapytać o pewną konsekwencję - podchodzenia do tego, że człowiek jest równy w prawach zwierzętom. (…) Żeby zrozumieć dlaczego tak nie jest i jednocześnie odpowiedzieć pani posłance Jachirze, która zastanawiała się w czym ludzie są lepsi od dzików, zachęcam do czytania Immanuela Kanta. Wtedy zrozumie, dlaczego ludzie są istotami ważniejszymi"-ocenił polityk.