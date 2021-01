WHO zabiera głos ws. dystrybucji szczepionek: To moralna katastrofa

Szef Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus odniósł się do dystrybucji szczepionek przeciw COVID-19. Stwierdził, że przez egoizm najbogatszych państw, światu grozi „moralna katastrofa”.

Szef WHO wzywa najbogatsza państwa świata do sprawiedliwej dystrybucji szczepionek przeciw COVID-19. Podkreślił, że zawieranie przez najbogatsze państwa osobnych umów z koncernami produkującymi szczepionki skutkuje tym, że do tej pory niemal wszyscy zaszczepieni pochodzą z 49 najbogatszych państw świata. Na 40 mln zaszczepionych osób jedynie 25 dawek trafiło poza te kraje.

- „Nie 25 milionów, nie 25 tysięcy, tylko 25” – zaznaczył Tedros.

Ocenił, że taka postawa bogatych państw zagraża programowi COVAX, który ma zapewnić dostęp do szczepionek biedniejszych państwom. W ramach tego programu do tej pory zawarto umowy na zakup 1,3 mld dawek szczepionek dla 92 krajów. Pierwsze dostawy są przewidywane na luty, jednak WHO alarmuje, że mogą one zostać opóźnione.

- „Stoimy w obliczu niebezpieczeństwa, że nawet w sytuacji kiedy szczepionki dają nadzieję niektórym, staną się kolejną cegłą w murze nierówności między światami bogatych i biednych” – stwierdził szef WHO.

kak/PAP