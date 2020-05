WHO wspiera aborcję, a Watykan wspiera… WHO

Mimo kontrowersji wokół Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), jej roli w rozprzestrzenianiu się epidemii koronawirusa oraz popierania przez nią aborcji i antykoncepcji, Watykan ogłosił wsparcie dla utworzonego prze nią funduszu kryzysowego. Celem funduszu jest zapewnienie sprzętu ochrony osobistej dla pracowników medycznych.

Jak zauważył Martin Bürger z „Life Site News”, „jak na ironię, oświadczenie Watykanu o finansowym wsparciu dla WHO pojawiło się zaledwie kilka tygodni po tym, jak liderzy ruchu obrony życia pochwalili prezydenta Donalda Trumpa za wstrzymanie finansowania tej międzynarodowej agencji zdrowia”.

Decyzję Trumpa przyjął z aprobatą m.in. John Smeaton z Society for the Protection of Unborn Children, który zwrócił uwagę na promowanie przez WHO aborcji w czasie epidemii koronawirusa, a także na to, że „WHO służy najbardziej skorumpowanym strukturom władzy na świecie, a nie dobru wspólnemu”.

W czasie Światowego Zgromadzenia Zdrowia abp Ivan Jurkovič, stały przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przy ONZ, powiedział m.in., że papież Franciszek pokłada spore nadzieje w badaniach, jakie są prowadzone w związku z epidemią i ufa, iż będą one prowadzone „w przejrzysty i bezstronny sposób po to, aby znaleźć szczepionkę i leczenie oraz zagwarantować powszechny dostęp do podstawowych technologii, które umożliwią zarażonym w każdej części świata otrzymać konieczną opiekę zdrowotną”.

Abp Jurkovič nie zajął się faktem, że część z tych badań to szczepionki wykorzystujące komórki dzieci zabitych w wyniku aborcji. Krytycy decyzji Watykanu, aby wesprzeć finansowo fundusz WHO, zwracają uwagę na popieranie przez tę organizację inicjatyw sprzecznych z nauką Kościoła: aborcji, antykoncepcji, programów edukacji seksualnej, które np. zalecają, by dzieci uczyć masturbacji. Wskazują też na wątpliwości co do związków WHO z komunistycznym reżymem w Chinach.

Jak zauważa Bürger, „w przeszłości Watykan, który nie jest członkiem ONZ, ale obserwatorem, był ostrożny, by nie popierać inicjatyw organizacji nawet symbolicznie, kiedy były one sprzeczne z nauką Kościoła”.

jjf/LifeSiteNews.com