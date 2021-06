WHO ws. ujawnienia przez Chiny danych nt. pochodzenia Covid: Nie możemy ich zmusić

Jak podaje PAP, przedstawiciel WHO oświadczył właśnie, Światowa Organizacja Zdrowia nie jest w stanie zmusić władz Chin, aby te udostępniły większą ilość danych na tamta pandemii koronawirusa oraz źródeł zakażenia. Coraz więcej mediów informuje o ustaleniach służb wywiadowczych Wielkiej Brytanii, Francji i USA o tym, że koronawirus jest dziełem laboratoryjnych mutacji genetycznych.

– WHO nie ma uprawnień, by kogokolwiek w tej kwestii zmuszać (...) W pełni oczekujemy współpracy, wkładu i wsparcia ze strony wszystkich naszych państw członkowskich w tym przedsięwzięciu – powiedział dyrektor programu WHO ds. kryzysów zdrowia dr Mike Ryan.

Ryan zapewnił, że WHO zaproponuje badania konieczne umożliwiające uzyskanie "następnego poziomu" wiedzy o pochodzeniu koronawirusa SARS-CoV-2, który wywołuje Covid-19.





mp/pap/fronda.pl