WHO: Większość bezobjawowych pacjentów nie zaraża

Krzysztof 9.6.20 9:52

Bzdury!

98 proc. zakażonych w kopaniach na Sląsku to, jak podaje pan Szumowski, bezobjawowcy. Skoro wg WHO bezobjawowcy nie zarażają innych, to niby w jaki sposób po kilkadziesiąt procent załóg tych kopalni (bezobjawowych) się pozarażało od siebie???

To WHO faktycznie jest do zaorania!