WHO: Powrót do normalności w… 2022

Wszyscy tęsknimy za normalnością sprzed wiosny tego roku, kiedy to Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła pandemię koronawirusa. WHO jednak powrotu do takiej normalności nie przewiduje zbyt prędko. Soumya Swaminatham przekonuje, że nie nastąpi to przed 2022 rokiem. Do tego czasu m.in. będzie obowiązywało zalecenie noszenia maseczek.

Cytowana przez „South China Morning Post” przedstawicielka WHO przekonuje, że obowiązek noszenia maseczek utrzyma się najpewniej do 2022 roku.

- „Nie należy się spodziewać, że liczba dawek szczepionek na COVID-19 będzie na tyle duża, by życie wróciło do normalności przed 2022 rokiem” – powiedziała Soumya Swaminatham.

Wobec tego Światowa Organizacja Zdrowia uzależnia nakaz noszenia maseczek w przestrzeni publicznej od powszechnej dostępności do szczepionki na koronawirusa na całym świecie. A to nie ma nastąpić, jak powszechnie się przyjmuje, wraz z początkiem przyszłego roku. Według WHO do połowy 2021 roku liczba szczepionek będzie zbyt niska, aby zrezygnować z obostrzeń mających zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

W ten sposób o normalności świata decyduje WHO.

W Polsce, według zapewnień ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, szczepionka ma być dostępna wiosną przyszłego roku.

