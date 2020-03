WHO: koronawirus stał się pandemią

Piotrek 11.3.20 18:56

Nie ma to jak rzetelni, niezalezni, polscy eksperci od chorob zakaznych - tacy jak Matka Kurka - tych pewnie darzysz 100%towym zaufaniem. Masz jakies pomysly na to, czemu obecny rzad wprowadza w zycie zalecenia WHO, a nie posluchal M Kurki?