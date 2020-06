WHO alarmuje: pandemia nie zwalnia

Dziś odbyła się wirtualna konferencja World Government Summit. To organizowane przez władze Dubaju wydarzenie, na którym światowi przywódcy dyskutują o „uniwersalnych wyzwaniach stojących przed ludzkością”. W czasie konferencji głos zabrał dyrektor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Teodros przestrzegał przed upolitycznianiem pandemii, jakie ma mieć miejsce w związku z krytyką WHO oraz rządu Chin przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa:

Zwrócił również uwagę na to, że pandemia koronawirusa poza kryzysem zdrowotnym, jest też kryzysem ekonomicznym, społecznym a także często politycznym. Jak stwierdził, jej skutki odczuwać będziemy przed dekady.

Szef WHO wezwał rządy i społeczeństwa do przygotowania się na ewentualne przyszłe pandemie. Podkreślał, świat nie jest na nie gotowy, a mogę one wybuchnąć w każdym kraju.