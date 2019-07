Wewnętrzny konflikt w PO. Opozycja rozsypie się przed wyborami?

hrabia Potocki 25.7.19 14:20

PSL to smietnik, tak mozna nazwac ta organizacje, tam powinni byc normalni rolnicy, plantatorzy, hodowcy , Witos sie w grobie przewraca, to zadna organizacja ludowcow. Kosiniak --lekarz, co ma wspolnego z chlopstwem, PSL to przystawka zdegenerowanego PO