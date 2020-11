Weto Polski i Węgier. ,,Walec został wstrzymany''

„Jesteśmy na bardzo wrażliwym etapie negocjacji. To, co się już udało dzięki zapowiedzi niezgody Polski, Węgier i Słowenii na rozwiązania, które przyniosła prezydencja niemiecka to to, że wstrzymany został ten walec, który został uruchomiony” – powiedział dziś szef Gabinetu Prezydenta RP Krzysztof Szczerski.

W rozmowie na antenie TVP Info minister podkreślił:

„Dzisiaj z ust polityków europejskich coraz częściej słyszymy, że trzeba wrócić do stołu i negocjować nowy kompromis. To już jest pierwszy dobry efekt tych działań, które podjął premier Morawiecki, premier Orban i premier Jansa ze Słowenii”.

Mówiąc o wczorajszej wideokonferencji zaznaczył, że ta była krótka, ponieważ ta formuła nie sprzyja negocjacjom. Przypomniał, że mamy do czynienia już z trzecim etapem tych negocjacji. Dodał:

„Polskim prawem jest to, żeby w tym momencie doprowadzić do nowego kompromisu w ramach polityki europejskiej i polskim prawem, jak każdego uczestnika tych negocjacji jest to, żeby nie wyrazić zgody na coś, co uważa za niewłaściwe i to z punktu widzenia ogólnych norm, a nie z powodu własnego, partykularnego interesu”.

dam/TVP Info,niezalezna.pl