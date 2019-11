Prof. George Weigel: Św. Jan Paweł II o patriotyzmie, wolności i demokracji

bbb 11.11.19 11:43

Zwłaszcza że za pontyfikatu JP2 kwitły przekręty finansowe w Watykanie, pedofilia w kościele i HiV w Afryce, bo ludzie zgodnie z nakazem papieża nie używali zabezpieczeń. Oczywiście można powiedzieć że najlepsza byłaby wstrzemięźliwość i rozwaga, ale nawet Benedykt 16 uznał po śmierci JP2 , że ten zakaz w przypadku pozamałżeńskich kontaktów seksualnych jest bzdurny, a nie używanie zabezpieczenia niebezpieczne i nieodpowiedzialne. O wątpliwościach co do świętości Karola Wojtyły świadczy również fakt znacznie dłuższego procesu kanonizacyjnego niż to było zapowiadane na początku i właściwie brak kultu Wojtyły w kościele. Praktycznie nie ma żadnych obchodów rocznic związanych z JP2, co świadczy o tym że wierni, a nawet sami księża mają wątpliwości co do świętości polskiego papieża