Węgry uderzają w gender i wprowadzają płeć biologiczną

Projekt spotkał się z ostrą krytyką środowisk LGBT, ponad 60 prawników europejskich wystosowało list sprzeciwu do rządu węgierskiego. Czytamy w nim m. in.: „nowe prawo spowoduje wzrost dyskryminacji, prześladowania i przemocy wobec osób transpłciowych. Wprowadzenie w życie tej ustawy to zamach na fundamentalne prawa obywatelskie osób trans- i interpłciowych na Węgrzech”