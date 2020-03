Szczyt pandemii szacowany na czerwiec – lipiec

Minister kierujący kancelarią premiera Węgier Gergely Gulyas poinformował też, że w marcu na Węgrzech pracę straciło około 30-40 tys. osób, w kwietniu sytuacja ta ulegnie jeszcze pogorszeniu, a w sumie może to być nawet kilkaset tysięcy osób. Powiedział też:

- Istnieją bardzo rozmaite szacunki, do tego obarczone dużą niepewnością, bo jest wiele czynników, które mogą je zmienić. Dziś możemy powiedzieć, że szczytu możemy się spodziewać w czerwcu-lipcu, ale nie jest to z mojej strony obietnica, z której można by mnie rozliczać, tylko prognoza oparta na obecnej opinii naukowców.