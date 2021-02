Węgierski polityk ostro o Jourovej: Przynosi ujmę KE

Rzecznik węgierskiego rządu Zoltan Kovacs w mocnym komentarzu ocenił działania wiceprzewodniczącej KE Viery Jourovej. Węgierski polityk przekonuje, że swoimi wypowiedziami przynosi ona ujmę Komisji Europejskiej i nie nadaje się na zajmowane przez siebie stanowisko.

Zoltan Kovacs przypomina, że Viera Jourova wielokrotnie obraziła Węgry i Węgrów swoimi skandalicznymi wypowiedziami, którymi przynosiła ujmę reputacji Komisji Europejskiej.

– napisał rzecznik rządu Węgier.

Once again, @verajourova has denigrated democracy in Hungary, insulting our country and our people — and damaging the reputation of the Commission, which is to remain above politics. She has done this repeatedly, demonstrating that she is unfit for her office.