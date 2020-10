We wtorek rozpoczynamy Nowennę Życia w intencji sędziów TK

Już 22. października Trybunał Konstytucyjny rozpatrzy poselski wniosek dot. tzw. przesłanki eugenicznej. Potrzeba gorącej modlitwy polskich katolików w intencji sędziów, aby wykazując się mądrością i odwagą, opowiedzieli się za życiem. Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka zaprasza do włączenia się w nowennę za wstawiennictwem św. Jana Pawła II w tej intencji, w dniach od 13. do 21. października.

- „Nasza modlitwa jest konieczna, aby sędziowie Trybunału Konstytucyjnego z odwagą uznali za niekonstytucyjne zapisy w polskim prawodawstwie dotyczące przesłanki eugenicznej. Na podstawie tej przesłanki tylko w roku ubiegłym zabitych zostało 1076 dzieci nienarodzonych” – podkreśla Magdalena Guziak-Nowak z Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka.

Do tej pory uczestnictwo w nowennie zadeklarowało 2926 osób. Taką deklarację można złożyć na stronie pro-life.pl. Tam też dostępne są teksty modlitw oraz rozważań na każdy dzień nowenny.

- „W dzień liturgicznego wspomnienia św. Jana Pawła II, 22 października Trybunał Konstytucyjny zbada niezgodność tzw. przesłanki eugenicznej z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Papież prosił podczas I pielgrzymki do Ojczyzny w 1979 r., abyśmy stali na straży życia i godności człowieka nienarodzonego. Najważniejszym przesłaniem Jego pontyfikatu było wezwanie do modlitwy. Chcemy podjąć to zadanie, dlatego Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka zorganizowało dziewięciodniową Nowennę za przyczyną św. Jana Pawła II w intencji sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Modlitwa rozpocznie się 13 października br. Będziemy prosić Ducha Świętego o umocnienie ich sumień, by z odwagą położyli kres zabijaniu nienarodzonych chorych dzieci w Polsce” – piszą organizatorzy.

kak/Nasz Dziennik, pro-life.pl