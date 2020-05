Ważny komunikat PKW: Lokale będą zamknięte, ciszy wyborczej nie będzie

Zdradziecka i Chybiona Lewacka Kretynizacja Polski 7.5.20 23:33

Oj, lewacy... Te wasze kpiny, to jest wisielczy humor. Dobra mina do fatalnej gry. Cóż, przyjdzie wam żyć i jazgotać przez kolejną kadencję PIS-u. A potem jeszcze jedną. Bo Naród po kolejnych wpadkach z TW Bolkiem, Pijaczyną Kwaśniewskim i safandułą Komorowskim - wreszcie przejrzał na oczy. Do trzech razy sztuka. Ileż można się dać nabierać?

Totalna opozycja skłócona w końcu zdechła. KOD się skompromitował. Nie ma sensownego kontrkandydata na prezydenta. Tusk dał nogę do Reichu. Kidawa plecie 3 po 3. Czarzasty drze gębę. Wyborcza ledwo zipie. A tu jeszcze Unia się sypie. Oj, same nieszczęścia.

Cóż zostało? Judzić i szukać dziury w całym, talmudycznie odwracać kota ogonem... Co za życie. Współczuję.