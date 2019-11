Ważne słowa papieża do młodych. ,,Selfie'' wam nie pomoże...

“ Najokrutniejszą rzeczą w znęcaniu się na terenie szkoły jest to, że rani naszego ducha i poczucie własnej wartości w chwili, kiedy najbardziej potrzebujemy siły, aby zaakceptować siebie i stawić czoło nowym wyzwaniom życiowym – mówił Papież. – Czasami ofiary mobbingu obwiniają wręcz siebie, za to że stały się «łatwymi celami». Mogą czuć się nieudacznikami, słabymi i bezwartościowymi, i dojść do sytuacji bardzo dramatycznych: «gdybym tylko był inny...». Paradoksalnie jednak to prześladowcy są naprawdę słabi, ponieważ myślą, że mogą podkreślać swoją tożsamość, raniąc innych. Czasami atakują każdego, kogo uważają za innego, i postrzegają jako coś, co im zagraża. W głębi duszy prześladowcy się boją, są ludźmi lękliwymi, którzy zasłaniają się swoją pozorną siłą – mówił Papież. – Ale uważaj, kiedy czujesz, że chciałbyś kogoś skrzywdzić, znęcać się nad kimś, to w tym przejawia się twoja słabość. To nie nękany jest słaby, ale ten, kto nęka, bo potrzebuje stać się wielki, poczuć się kimś. Przed chwilą powiedziałem Leonardowi: «Kiedy ci mówią, że jesteś otyły, powiedz im, że lepsze to niż być chudym ja ty». Wszyscy musimy się zjednoczyć przeciwko tej kulturze mobbingu i nauczyć się mówić: dość! Jest to epidemia, na którą najlepsze lekarstwo możecie znaleźć wy sami. Nie wystarczy, by instytucje edukacyjne lub dorośli wykorzystali wszystkie środki, jakim dysponują, żeby zapobiec tej tragedii, ale trzeba, abyście między wami, między przyjaciółmi i kolegami połączyli się razem, żeby powiedzieć: nie! Nie dla mobbingu! Nie dla agresji względem innych. To jest zło. Nie ma lepszej broni do obrony przed tymi działaniami, niż «powstać» w gronie kolegów i przyjaciół, i powiedzieć: «To, co robisz, jest bardzo złe». ”