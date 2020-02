Ważne przemówienie Macrona. Krzysztof Szczerski: Będzie mówił o Polsce.

„Wizyta prezydenta Macrona to jest znakomita lekcja realnej polityki. Macron, który przez kilka pierwszych lat swojej kadencji nie ukrywał złego nastawienia do Polski, ostatecznie dzisiaj poprzez silną pozycję Polski, przyjechał do Warszawy, podjął z nami realny, strategiczny dialog” - powiedział dziś szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski w rozmowie na antenie radiowej „Jedynki”.