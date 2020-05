Ważne porozumienie Polski z Wlk. Brytanią ws. CPK

-„Dzisiaj podpisujemy polsko-brytyjskie memorandum, które stworzy ramy do współpracy między naszymi krajami w przygotowaniach do budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego” – powiedział Marcin Horała.

CPK to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach projektu powstanie Port Lotniczy Solidarność. CPK jest w 100 proc. własnością Skarbu Państwa, zaliczając się do spółek strategicznych z punktu widzenia interesów kraju. Zgodnie z zapowiedziami, sam port powinien być zbudowany do końca 2027 r.