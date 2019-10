Ważne. Brytyjczycy oferują Polsce kredyt na budowę Centalnego Portu Komunikacyjnego

Jarek 10.10.19 15:04

Entuzjastom współpracy z GB, przypominam:

Konferencja w Teheranie listopad 1943 roku spotkanie przywódców koalicji antyhitlerowskiej (tzw. wielkiej trójki): prezydenta USA Franklina Delano Roosevelta, premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla i przywódcy ZSRR Józefa Stalina.



m.in.

Ustalono nową granicę wschodnią Polski i ZSRR na tak zwanej linii Curzona.



Dokonano podziału krajów Europy na alianckie strefy operacyjne – na mocy międzyalianckich uzgodnień Polska znalazła się w strefie operacyjnej Armii Czerwonej.



Tak naprawdę to Churchil nas sprzedał.



Złota wywiezionego nie oddali - co chcą nam go pożyczyć na jakiś extra procent?