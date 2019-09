Watykański urzędnik: Żonaci księża to możliwa opcja dla Amazonii

Lennon 22.9.19 16:26

Katolik - a czyj to ślub i wesele było w Kanie?

Nagle nie ma alko, wodzirej idzie do kogo? Do organizatorów. Dziwnym trafem to matka Jezusa.

No i kto odkrywa wino w piwnicy? (tia, cud z wody).

No Jezus.

To czyje to wesele było?

Myśl. To nie boli.