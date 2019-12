Watykan zapewnia: Nauczanie o homoseksualizmie nie uległo zmianie

Wyborca pys 25.12.19 19:43

Po pierwsze:

TO NIE NAUCZANIE, TYLKO DOKTRYNA, NAUCZANIE WIĄŻE SIĘ Z NAUKĄ, Z JAKĄŚ WARTOŚCIĄ. TO CO KOŚCIÓŁ MÓWI I CO NAKAZUJE TO CZĘŚĆ IDEOLOGII KATOLICKIEJ, TO JEDNA Z JEGO DOKTRYN, TEGO SIĘ NIE NAUCZA TYLKO SIĘ INDOKTRYNUJE.



Po drugie:

Kogo to obchodzi? Jeśli nie szanujecie ludzi, to ludzie was nie będą szanować i was będą usuwać z przestrzeni publicznej.